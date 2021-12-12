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В Королёве девочка на "ватрушке" попала под электричку

17:43
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Ребёнка доставили в больницу

В подмосковном Королёве пятилетняя девочка получила серьёзную травму во время катания с горки на тюбинге. Надувные сани резко поменяли траекторию движения и девочка выехала на расположенные рядом с горкой железнодорожные пути. В это время там проходила электричка.
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Девочка ударилась о колесо поезда. Приехавшая скорая доставила ребёнка в больницу, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СКР Ольга Врадий.

Проверку по факту этого происшествия проводят подмосковные прокуроры. Они дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими родительских обязанностей.

Зимой традиционно растёт число случаев травмирования на горках во время катания на санках, тюбингах и снегокатах. Врачи и спасатели настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра и не разрешать им кататься в необорудованных местах.

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