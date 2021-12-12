"Большая семёрка" пугает Россию новыми санкциями

На Западе распространяется миф о "российской угрозе"

Министры иностранных дел стран G7, совещавшиеся несколько дней в Ливерпуле, приняли жёсткое и ничем не мотивированное заявление в адрес России. Дипломаты обсуждали мифическую угрозу нападения России на Украину и решили припугнуть Москву в случае, если такие действия будут ей начаты.

Члены "большой семёрки" увидели военную активность России возле украинских границ, посчитали её недопустимо высокой и заявили, что это может привести к серьёзной эскалации напряжения в регионе.

В связи с этим страны G7 призвали Россию к снижению военной активности и предупредили, что в случае агрессии против Украины Москва столкнется с самыми серьёзными последствиями, и ей придется заплатить огромную цену. Что это за последствия и какова цена, министры не уточнили.

Ситуация вокруг Украины в последние недели искусственно нагнетается на Западе. В прессе появляются статьи, в которых бездоказательно говорится о подготовке Россией вторжения на Украину. На этом фоне в Чёрное море прибыли несколько американских кораблей, а в небе барражируют самолёты-разведчики НАТО. Россия не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а передвижения войск по своей территории – внутренне дело страны.

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