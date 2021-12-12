Путин напомнил Украине о возврате советских активов

Киев не выполнил взятые на себя обязательства

Владимир Путин напомнил Киеву о не переданных активах СССР. После распада Союза Россия взяла на себя огромные финансовые обязательства по погашению долгов. Взамен отколовшиеся республики, ставшие независимыми государствами, должны были передать России советские зарубежные активы.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".

Там же глава государства дал свою оценку распаду СССР. Он назвал это большой гуманитарной трагедией. "Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - сказал Путин.

Говоря о деталях своей жизни в 90-х Путин припомнил, что ему даже пришлось подрабатывать частным извозом на своей "Волге", которую он привёз из Германии.

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