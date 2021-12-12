ВОЗ оценила опасность нового штамма омикрон

Сделано заявление о его распространении

Штамм коронавируса омикрон зарегистрирован в 63 странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, он может превзойти дельту по скорости распространения.

Как отмечают в ВОЗ, пока непонятно, с чем связано быстрое распространение нового штамма. Предстоит ещё его более доскональное изучение.

Штамм омикрон был выделен в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций. После его появления большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и усилили санитарные меры.

Учёные предполагали, что омикрон более заразный, но менее опасный – смертельных случаев при заражении им регистрируется значительно меньше, чем при инфицировании другими штаммами.

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