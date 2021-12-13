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Законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения

08:07
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Как сообщил в понедельник у себя в Telegram спикер Государственной думы Вячеслав Володин, с рассмотрения нижней палаты парламента будет снят законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах.

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"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения", - сказано в посте спикера.

Володин уточнил, что решение стало результатом диалога Госдумы с правительством на основе обращений граждан и учета мнений регионов. "В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", - добавил спикер.

Он также напомнил, что прежде президент России Владимир Путин указал на недопустимость опрометчивых решений.

Законопроект предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять QR-код.

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