Законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Как сообщил в понедельник у себя в Telegram спикер Государственной думы Вячеслав Володин, с рассмотрения нижней палаты парламента будет снят законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах.
"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения", - сказано в посте спикера.
Володин уточнил, что решение стало результатом диалога Госдумы с правительством на основе обращений граждан и учета мнений регионов. "В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", - добавил спикер.
Он также напомнил, что прежде президент России Владимир Путин указал на недопустимость опрометчивых решений.
Законопроект предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять QR-код.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram