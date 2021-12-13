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Москва предупредила НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения

08:53
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Россия оставляет за собой право вето

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью газете “Известия”, в котором, в частности, заявил, что дальнейшего расширения НАТО происходить не должно.
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"Попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, - это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится - последствия для них будут тяжелыми", - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

По словам Рябкова, представители НАТО пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем альянс продвигается на восток. Как уточнил дипломат, подобное поведение - ошибка, угрожающая безопасности НАТО.

Кроме того, Рябков указал на важность взаимных обязательств, понятных рамок и ответственности в вопросах о вступлении в военно-политические союзы.

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