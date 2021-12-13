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В Германии заговорили о несоответствии "Северного потока - 2" нормам ЕС

08:16
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Сертификация газопровода скоро возобновится

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила в эфире телеканала ZDF, что процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" продолжается.
МИД назвал предполагаемый срок завершения сертификации "Северного потока — 2"

"К энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", - добавила дипломат, уточнив, что пока проект "не соответствует предписаниям" Евросоюза.

Ранее стало известно, что оператору Nord Stream 2 AG (штаб-квартира в Швейцарии) нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. После этого сертификация продолжится.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Первую нитку уже заполнили техническим газом, вторая - в процессе подготовки.

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