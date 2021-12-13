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Выбрана новая "Мисс Вселенная"

08:53
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Победительницей стала участница из Индии

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", в этом году проходившего в Эйлате, стала представительница Индии Харназ Сандху. Трансляция мероприятия велась в YouTube.
В США на конкурсе красоты впервые победила женщина-трансгендер

После конкурса купальников в финальную часть церемонии вышли 10 участниц, пяти дали возможность ответить на вопросы жюри. После этого этапа в гонке за корону остались участницы из Индии, ЮАР и Парагвая.

Победительница обратилась к молодым людям с призывом думать о важных событиях и верить в себя.

Всего в конкурсе участвовали девушки из 80 стран. Россию представляла обладательница титулов "Мисс Татарстан 2019" и "Вторая вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова.

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