На шахте "Листвяжная" подняли тело последнего погибшего

Поисковые работы завершены

Поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате задымления погибли люди, завершены, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

"Горноспасатели транспортировали на поверхность последнего погибшего шахтера", - говорится в сообщении.

За время работ, уточнили в ведомстве, спасатели провели разведку горных выработок аварийного участка шахты протяженностью 41 километр. Из подтопленных частей откачано свыше 20 тысяч кубометров воды.

25 ноября на шахте случилось задымление. К инциденту, по предварительным данным, привел взрыв метана. Погиб 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более ста человек. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности.

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