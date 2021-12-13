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Гинцбург: "омикрон" может вытеснить "дельту"

08:57
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Ранее новый штамм подтвердился у двух россиян

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность того, что новый штамм коронавируса "омикрон" вытеснит штамм "дельта", который сейчас считается доминирующим.
Названы особенности течения коронавируса при "омикроне"

"Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно", - заметил специалист (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что в России "омикрон" подтвердился у двух прибывших из ЮАР пациентов. Они были привиты, болезнь проходит в легкой форме.

Прежде ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".

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