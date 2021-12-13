Гинцбург: "омикрон" может вытеснить "дельту"

Ранее новый штамм подтвердился у двух россиян

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность того, что новый штамм коронавируса "омикрон" вытеснит штамм "дельта", который сейчас считается доминирующим.

"Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно", - заметил специалист (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что в России "омикрон" подтвердился у двух прибывших из ЮАР пациентов. Они были привиты, болезнь проходит в легкой форме.

Прежде ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".

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