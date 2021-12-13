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В МИДе разочаровались подходом Европы к безопасности

08:57
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Попытки плыть по течению не приведут ни к чему хорошему

Пренебрежительное отношение Европы к безопасности в макрорегионе разочаровывает. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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По мнении дипломата, дальнейшие попытки европейцев плыть по течению и "руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе", не доведут ни до чего хорошего.

Представитель МИД подчеркнул, что дестабилизирующим фактором, в частности, являются планы Североатлантического альянса приблизить свою военную инфраструктуру к границам России.

Рябков вновь предположил, что дальнейшее следование подобному сценарию может привести к повторению Карибского кризиса, сообщает РИА Новости.

Ранее Рябков заявил, что Россия предлагает США и НАТО альтернативный путь, чтобы избежать повторения Карибского кризиса. При этом России необходимы правовые гарантии, поскольку в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация.

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