NI: "Северный поток — 2" может оставить Украину без реверса газа

Это сделает Украину гораздо "более уязвимой для возможного вторжения"

Запуск российского трубопровода "Северный поток — 2" способен лишить Украину возможности покупать газ по реверсу в Европе. Такое мнение высказали журналисты Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.

По словам журналистов, как только завершится процесс сертификации и "Северный поток — 2" заработает, все поставки газа из России будут идти в обход Украины.

В частности, "Москва будет контролировать, сколько газа по "Северному потоку — 2" станут получать соседи Украины", чтобы у них не образовывались излишки газа для последующей перепродажи Киеву, пишут Бугайски и Ассенова

При этом прекращение транзита и реверсивных поставок газа сделают Украину гораздо "более уязвимой для возможного вторжения", сообщается в The National Interest.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал экономическим оружием против Киева трубопровод "Северный поток — 2". Вместе с тем он заявил, что украинские власти готовы на уступки в отношениях с Россией, однако при условии, что Москва сама пойдет на такой шаг.

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