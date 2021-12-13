Переоценка ценностей: россияне рассказали, как их жизнь изменилась в пандемию

Многие стали более внимательно относиться к своему здоровью

Как следует из опроса холдинга Rambler&Co, на который ссылается РИА "Новости", за время пандемии коронавируса почти у трети жителей России изменился доход.

"У четверти произошла переоценка ценностей. 15% респондентов рассказали, что у них поменялся семейный статус или состав семьи, 11% начали общаться с новыми людьми, 7% переехали, 6% стали работать по новой профессии, 5% решились на крупные приобретения",- сказано в материалах исследования.

Уточняется при этом, что 53% не столкнулись с жизненными изменениями.

39% респондентов ожидают, что пандемия пройдет, 36% - что в ближайшее время ничего не изменится.

Что касается новых привычек, 29% указали на более внимательное отношение к своему здоровью, 22% стали больше следить за тратами, 21% - чаще пользоваться онлайн-сервисами. Как заявили 27% участников опроса, коронавирусные ограничения внесли серьезные изменения в их планы, 15% ждут окончания пандемии для осуществления задуманного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram