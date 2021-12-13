Синоптик назвал дату аномальной оттепели в Москве

Температура превысит климатическую норму на шесть градусов

В четверг, 16 декабря, в Москве прогнозируется наступление аномального потепления. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что повышение температур в столичном регионе началось уже в понедельник, 13 декабря. В этот день показатель, по прогнозам метеорологов, должен превысить климатическую норму на один-три градуса.

При этом в понедельник и вторник столбики термометров все еще будут показывать отрицательные значения — от одного до трех градусов мороза.

К концу рабочей недели ожидается превышение температурной климатической нормы уже на шесть градусов, отметил Вильфанд. При этом на четверг, 16 декабря, придется настоящая оттепель: именно в этот день прогнозируется переход температуры через ноль градусов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 10 декабря, столбики термометров в столичном регионе фиксировали температуры ниже 20 градусов мороза. Это сделало данную ночь самой морозной в текущем сезоне.

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