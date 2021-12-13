Захарова напомнила странам G7 об их ошибках на Украине

Представитель МИД России указала на нежелание Запада работать с Киевом над выполнением минских соглашений

Агрессивная риторика США не способствует разрядке в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Джо Байден сообщил журналистам, что американские войска не будут направлены на Украину, но Штаты готовы усилить восточный фланг НАТО и защитить его от Москвы. Тема мнимой российской агрессии стала доминирующей и на саммите глав МИД стран G7, который завершился в английском Ливерпуле.

Градус антироссийской риторики повышен. Атмосфера накалена до предела. Ливерпульские дебаты министров иностранных дел "Большой семёрки" завершились. Почти два дня ушло, в том числе на более детальное перечисление через запятую всех ультимативных заявлений в адрес Москвы. То, что Россия – агрессор, уже своего рода стало константой для стран G7. Об этом в очередной раз с трибуны заявляет хозяйка встречи Элизабет Трасс. Глава Форин офиса даже не думает подбирать дипломатические выражения, используя откровенную подмену понятий и абсолютно бездоказательные обвинения.

"В эти выходные мы продемонстрировали миру, что сильные экономики планеты едины в своих решениях. Мы посылаем довольно мощный сигнал нашим противникам и нашим союзникам. Наша позиция точна и предельно ясна. У России не должно остаться сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия, за которые придется дорого заплатить", - заявила Элизабет Трасс, министр иностранных дел Великобритании.

Впрочем, саммит показал и другое: как раз полного взаимопонимания среди членов семёрки нет. К единому фронту антироссийской коалиции пока не готовы присоединиться как минимум главы МИД пяти стран. Представители Франции, Канады, Италии, и Японии не столь категоричны, как англосаксонские партнёры. Сомневается и Австралия, которая присутствует на встрече по приглашению. Но их позиции довольно существенно заглушают Великобритания и США. Убеждать в том, что никаких планов по вторжению на Украину Кремль не ведёт, сложно, потому что ответ, по сути, никому не интересен. Создание и постоянное упоминание темы особой российской агрессии против той же Украины - политический ход, который позволяет СМИ и британским политикам пускать его в действие, когда этого требуется. Если есть общая одержимость, проще достигнуть единства, об этом, в частности, заявили в российском посольстве в Лондоне. Своим коллегам вторит и официальный представитель МИД России.

"Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. А их немало. Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров, а Украину с Украиной", - заявила официальный представитель МИД России. Мария Захарова указала на нежелание стран семёрки работать с Киевом над выполнением минских соглашений и на ручное управление сменой власти в стране.

Запад занимается провокацией силового конфликта на востоке Украины. Накануне над территорией Донбасса был замечен американский самолёт радиоэлектронной разведки. Свои группировки в Чёрном море усиливает и НАТО. При этом американский лидер уверяет: никакого открытого вмешательства армии его страны в предполагаемый конфликт не будет. Вашингтон заморозил предоставление Украине военной помощи на двести миллионов долларов.

"Таких планов и не было. А вы что, готовы отправить американские войска на войну, на Украину, чтобы сражаться с русскими? Слушайте: я абсолютно ясно дал понять президенту Путину: если он вторгнется на Украину, экономические последствия для его страны будут разрушительными. Мы направим военных в Европу, в страны "бухарестской девятки" - те страны НАТО, которые мы обязаны защищать от России", - заявил президент США Джо Байден.

Сама "Бухарестская девятка" вряд ли хочет претворения в жизнь подобного сценария. Но своего мнения, явно, не имеют. Да и у них самих проблем хватает. Польша, к примеру, пригрозила приостановить взносы в общий бюджет Евросоюза и блокировать любые европейские решения, если ЕС продолжит оказывать давление на их судебную систему.

Александра Сергомасова, Кирилл Парменов, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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