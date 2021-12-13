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Паромное сообщение Сахалина с материком прервано из-за непогоды

08:44
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Работа аэропорта Южно-Сахалинска затруднена

На Сахалин обрушился мощный циклон. В 13 районах действует экстренное предупреждение из-за метели и сильного ветра. На побережье порывы достигают 24 метров в секунду.

Паромного сообщения между островом и материком сейчас нет. В Татарском проливе фиксируют ухудшение метеоусловий. Работа аэропорта Южно-Сахалинска затруднена, задержаны не менее пяти рейсов. В нескольких районах отменены занятия в школах.

Непогода пришла и в Хабаровский край. Из-за мощного снегопада временно закрыты аэропорты Советской гавани и Николаевска-на-Амуре. Взлётно-посадочные полосы замело - для их расчистки задействована вся уборочная техника.

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