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Треть россиян во время работы постоянно отвлекаются на мессенджеры

09:14
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

15% респондентов пытаются бороться с интернет-зависимостью

Как показал опрос сервиса "Зарплата.ру", результаты которого публикует ТАСС, 29% сотрудников российских компаний не могут отвлечься от мессенджеров и соцсетей во время работы.
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Из них каждые пять минут телефон проверяют 7% опрошенных, 24% делают это каждые полчаса, а 37% - раз в час.

В течение рабочего дня вообще не смотрят сообщения в телефоне 14% респондентов, 5% не отвечают на звонки.

Также отмечено, что 23% работать мешает любовь ко сну, 17% - привычка опаздывать, 14% - привычка курить. 15% респондентов указали, что пытаются бороться с интернет-зависимостью.

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