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"Ирония судьбы" и "Один дома": что смотрят россияне в Новый год

09:55
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Больше половины опрошенных предпочитают старые советские фильмы

Свыше половины (56%) россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, в Новый год предпочитают смотреть старые советские фильмы.
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Среди респондентов старшей возрастной группы поклонников советского кино оказалось еще больше: 61-66%. Женщины выбирают старые фильмы в 58% случаев.

Современные киноленты предпочитают 19% участников исследования, иностранные — 17%. 28% респондентов готовы в новогодние праздники смотреть любые фильмы.

Чаще всего новогодние ассоциации у опрошенных россиян вызывают фильмы "Ирония судьбы, или С легким паром!" (55%), "Один дома" (18%), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (12%), "Иван Васильевич меняет профессию" (10%), "Елки" и "Карнавальная ночь" (по 9%), сообщает РИА Новости.

Предновогодний опрос 2020 года показал, что россияне стали положительно относиться к современному отечественному кинематографу: 58% респондентов уверены, что в России стали лучше снимать кино.

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Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
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