В Госдуме предложили ограничить участие детей в рекламе фастфуда

Это необходимо для защиты здоровья подрастающего поколения

Использование образов детей в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков следует ограничить на законодательном уровне. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В письме министру здравоохранения России Михаилу Мурашко парламентарий напомнил о позиции экспертов в сфере здравоохранения о том, что регулярное употребление фастфуда и сахаросодержащих напитков отрицательно влияет на здоровье, в том числе детское.

При этом российское законодательство не запрещает привлекать к рекламным кампаниям такой продукции несовершеннолетних, чтобы повысить к ней интерес детей, указал Федоров. Запрет введен только на использование образов несовершеннолетних в рекламе спиртного, азартных игр и оружия.

Чтобы защитить детское здоровье и сократить риск формирования вредных пищевых привычек, депутат предложил ограничить право производителей фастфуда и сахаросодержащих напитков обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов детей в рекламных материалах, сообщает RT.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в России торговое название "детское шампанское", чтобы избежать ассоциаций с алкогольным напитком и не создавать опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.

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