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В Японии выбрали иероглиф года

09:28
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Символ связан с прошедшей в Токио Олимпиадой

Символом уходящего 2021 года в Японии избран иероглиф "кин" ("золото"), передает ТАСС. Так проголосовало большинство жителей страны.
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Уточняется, что выбор связан с рекордным количеством золотых медалей японских спортсменов на Олимпиаде в Токио, прошедшей минувшим летом.

В прямом эфире настоятель буддистского "Храма чистой воды" Сэйхан Мори начертал знак года на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров. Лист будет выставлен во дворе храма до последней минуты нынешнего года.

В 2020-м главным символом был избран иероглиф "тесный". Это связано с пандемией коронавируса - людей активно призывали избегать тесных, плохо проветриваемых помещений.

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