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"Мама довольна": сын Яковлевой удалил одну из татуировок на лице

08:57
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Он признался, что это неприятная процедура

Сын актрисы Елены Яковлевой свел татуировки гроба со своего лица. 29-летний Денис Шальных признался, что удалять тату гораздо больнее, чем наносить их.

По словам сына актрисы, удаляют татуировки лазером быстро, но процедура неприятная. К тому же после нее кожа долго заживает.

"Тату посветлело немного, и гроба уже практически не видно. Мама довольна в этом плане", - сказал Шальных в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Он также рассказал, что сейчас работает барбером. Это парикмахер по мужским стрижкам, пояснил Шальных для несведущих, поэтому свою маму он не стрижет. Он отметил, что работой в барбершопе доволен больше, чем работой фитнес-тренером, поскольку результат заметен быстрее.

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