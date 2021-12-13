6 продуктов, которые нужно исключить из питания, чтобы успеть похудеть к Новому году

Осталось всего 3 недели

Остается все меньше и меньше времени до наступления Нового года и пора бы уже задуматься о фигуре, чтобы в новогоднюю ночь быть стройной и красивой. Какие продукты нужно исключить прямо сейчас, чтобы к Новому году отлично выглядеть - в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Сосиски. Многие думают, что это мясной полуфабрикат, который как-то даже полезен для здоровья, вроде бы это мясо. Но если мы посмотрим внимательно в состав, то в большинстве подобных продуктов количество жира на 100 граммов будет больше, чем количество белка. Этот продукт содержит, как правило, 40, а то и 60% жиров, ну, в зависимости от видов сосисок, сарделек или колбас и, соответственно, с этими продуктами в наш организм сразу приходит очень много калорий. Даже докторская колбаса может быть не очень диетической.

Различные булки, белая мука - все это очень быстро повышает уровень сахара в крови, то есть уровень глюкозы в крови, и ведет не только к набору веса, но еще предпосылкой становится для развития инсулинорезистентности, которой очень много сейчас, особенно у девушек в возрасте 40+, и это уже серьезное заболевание. Хлеб, хлебобулочные изделия практически не требуют от нас функции жевания. То есть, мы гораздо быстрее поглощаем эти калории и вот одна такая булочка может с легкостью затянуть на 300-400 килокалорий, которую вы съедите, даже не заметив.

Рис многие считают диетическим продуктом, да, но белый очищенный рис - это, по сути, та же самая мука. Продукт с высоким гликемическим индексом. Шлифованный вообще не полезен, потому что он лишен практически всех питательных веществ. Если мы уже и выбираем рис, то только бурый рис и, соответственно, его мы уже в рационе используем, это нормальный рис, а вот белый рис, это те же самые пустые калории.

Сладости всегда провоцируют аппетит, потому что это те продукты, которые влияют на мозг, и формируют определенного рода зависимость, потому что они стимулируют выброс большой дозы дефомина. Их все время хочется есть еще и еще. И именно эти продукты становятся таким скрытым источником нашим в рационе не нужных калорий.

Полуфабрикаты, курица, жаренная именно в кляре. В чем большой минус? Большое сочетание жира в коже и белой муки. И опять же, это очень яркая для нашего мозга комбинация вот по сочетанию мука и жир, это многим нравится и вкусно. Если ее приготовили во фритюре с мукой и большим количеством масла, то она становится уже не полезной курицей, а вредным для фигуры продуктом.

Пельмени. Если это один-два раза в неделю, потому что вот совсем не хватило времени приготовить что-то поесть или купить более здоровую еду, мы как-то можем допустить. Но важно обратить внимание на то, что в составе пельменей присутствует все та же белая мука, источник быстрых пустых калорий, которые формирует лишний жир.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр".

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