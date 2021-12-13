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Марию Шукшину заподозрили в тайной вакцинации от коронавируса

09:26
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Актрису могли завлечь в секту

Мария Шукшина, выступающая против вакцинации от коронавируса, могла тайно привиться. С таким заявлением выступила родная сестра актрисы Ольга.

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"Одна из наших родственниц как-то пошутила в близком кругу, что сама Маша, может быть, давно уже тайно вакцинированная. Я это допускаю. Раньше, как мне помнится, сестра всегда послушно прививалась, даже от гриппа. Боялась заболеть", - заявила Ольга Шукшина в интервью изданию NEWS.RU.

Антиваксерские заявления Шукшина может делать под влиянием третьих лиц, говорит Ольга. Она предполагает, что актрису завлекли в секту.

"Маше, наверное, сумели внушить: "Вы, дочь великого Шукшина, должны спасти человечество, а мы дадим вам тайные знания". Ну или что-то в этом роде. Я не утверждаю, но предполагаю. И очень опасаюсь за мою сестру", - говорит сестра актрисы.

Ольга Шукшина задается вопросом, понимает ли актриса личную ответственность за свои антиваксерские заявления. Она добавила, что сам уже привилась от коронавируса. В ближайшее время это сделает их мама – актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Сейчас Мария Шукшина не общается ни с сестрой, ни с матерью. От ее действий, уверена Ольга, страдает вся фамилия.

"Ты бы портрет отца, Маша, перед собой поставила, хотя бы один раз вопрос ему мысленно задала: пап, я правильно делаю? Отец бы, уверена, её не одобрил", - заявила Ольга.

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