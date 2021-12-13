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В результате стрельбы по толпе в Техасе пострадали 14 человек

09:29
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Есть погибший

Неизвестный открыл стрельбу по толпе из автомобиля в американском городе Бэйтаун, штат Техас. Об этом сообщил в Twitter шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
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"Число раненых увеличилось до 14. Один человек был признан мертвым, троих в критическом состоянии забрала служба санавиации Lifeflight", - сказано в посте.

Уточняется, что ранения остальных пострадавших не представляют угрозу жизни.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Уже известно, что мужчина начал стрельбу во время поминовения убитого несколько недель назад в своем доме молодого человека.

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