Неделя московской анимации пройдет на "Экспо-2020" в Дубае

Это еще одна возможность для Москвы заявить о себе как о достойном претенденте на проведение "Экспо-2030"

В рамках выставки "Экспо-2020" в Дубае пройдет Неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра уточнила, что в ходе фестиваля студии Москвы покажут мультипликационные сериалы и полнометражные анимационные ленты. Бесплатные показы пройдут под открытым небом. Это еще одна возможность для российской столицы заявить о себе как о достойном претенденте на проведение "Экспо-2030".

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, зрители получат возможность познакомиться с героями отечественной анимации и научатся создавать их при помощи профессионалов индустрии. В рамках фестиваля также организованы встречи с режиссерами и сценаристами, конкурсы и мастер-классы.

Ожидается, что Moscow Animation Film Festival поспособствует расширению делового и культурного присутствия компаний креативного сектора Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах и популяризации контента московских анимационных студий на Ближнем Востоке, сообщает АГН "Москва".

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что участники Всемирной выставки в Дубае получили возможность познакомиться с московской гастрономией в рамках фестиваля Moscow Gastronomic Week.

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