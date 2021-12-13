ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неделя московской анимации пройдет на "Экспо-2020" в Дубае

09:38
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Это еще одна возможность для Москвы заявить о себе как о достойном претенденте на проведение "Экспо-2030"

В рамках выставки "Экспо-2020" в Дубае пройдет Неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Собянин: Москва готова к проведению "Экспо-2030"

Заммэра уточнила, что в ходе фестиваля студии Москвы покажут мультипликационные сериалы и полнометражные анимационные ленты. Бесплатные показы пройдут под открытым небом. Это еще одна возможность для российской столицы заявить о себе как о достойном претенденте на проведение "Экспо-2030".

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, зрители получат возможность познакомиться с героями отечественной анимации и научатся создавать их при помощи профессионалов индустрии. В рамках фестиваля также организованы встречи с режиссерами и сценаристами, конкурсы и мастер-классы.

Ожидается, что Moscow Animation Film Festival поспособствует расширению делового и культурного присутствия компаний креативного сектора Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах и популяризации контента московских анимационных студий на Ближнем Востоке, сообщает АГН "Москва".

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что участники Всемирной выставки в Дубае получили возможность познакомиться с московской гастрономией в рамках фестиваля Moscow Gastronomic Week.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Анимационная студия
Анимационная студия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.