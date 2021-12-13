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Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море

09:45
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Несколько человек оказались в воде

В Балтийском море у берегов Швеции произошло столкновение двух грузовых судов, передает телекомпания SVT.
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"Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", - сказано в сообщении.

Уточняется, что один из кораблей перевернулся. Это судно зарегистрировано в Дании, второе - в Великобритании.

Данных о точном числе пострадавших пока нет.

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