Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море

Несколько человек оказались в воде

В Балтийском море у берегов Швеции произошло столкновение двух грузовых судов, передает телекомпания SVT.

"Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", - сказано в сообщении.

Уточняется, что один из кораблей перевернулся. Это судно зарегистрировано в Дании, второе - в Великобритании.

Данных о точном числе пострадавших пока нет.

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