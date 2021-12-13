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Появились подробности о новом этапе программы туристического кешбэка

09:59
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Он начнется 18 января 2022 года

С 18 января 2022 года в России начнутся продажи путевок в рамках нового этапа программы туристического кешбэка. Об этом в понедельник, 13 декабря, объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Глава ведомства анонсировала продолжение программы туркешбэка, получившей популярность у россиян. Продажи путевок продлятся с 18 января до до 12 апреля.

Воспользоваться преимуществами программы и отправиться в поездку можно будет сразу же, с первого дня продаж, до 30 апреля включительно.

Догузова также рассказала, что этим продление программы не ограничится. Осенью 2022 года пройдет еще один этап. Его точные сроки пока не конкретизируются. Известно, что он начнется в октябре, сообщает РИА Новости.

Программа туристического кешбэка дает россиянам возможность вернуть часть стоимости путевок. При этом должен быть соблюден ряд условий. Оплата турпродукта должна быть осуществлена картой "Мир", кешбэк предусмотрен только за поездки по России. Ограничений по минимальной стоимости путевки нет. Продолжительность тура — не менее двух ночей.

Продажи путевок по системе туристического кешбэка должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиардов рублей осталось 400 миллионов рублей. Поэтому было решено продлить "окно продаж".

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