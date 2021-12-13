Напавшего на подмосковный монастырь задержали

Есть пострадавшие

На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье произошел взрыв. Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство. Как пишет ТАСС, пострадали два человека: мужчина и 15-летний подросток.

"Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в скорой помощи. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

В прокуратуре подтвердили, что на женский монастырь было совершено нападение. По данным ведомства, пострадал подросток.

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