В Серпуховском женском монастыре произошел взрыв

Мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство

На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье произошел взрыв, пишут со ссылкой на источники ТАСС и РИА "Новости". Уточняется, что сработало самодельное взрывное устройство.

"Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство", - сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что пострадали два человека, в том числе пятнадцатилетний подросток.

"Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие", - рассказал источник "Интерфакса".

"Взрыв произошел в православной гимназии при Введенском владычном женском монастыре в Серпухове около 8 утра", - добавил источник РБК.

СМИ передают, что пострадавших может быть больше - до 7 человек. На место происшествия выехал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

"По уточненным данным, пострадали пять человек, несовершеннолетние. У пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы", - сказал источник "Интерфакса". СК по Подмосковью официально подтвердил факт взрыва на территории монастыря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram