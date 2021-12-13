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В Москве подвели итоги конкурса "Красная гвоздика. Юные таланты 2021"

11:55
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Артисты исполнили песни о войне

Знаменитые песни о Великой Отечественной войне прозвучали в московском Доме Союзов. Там прошел финал конкурса национальной патриотической песни "Красная гвоздика. Юные таланты 2021".

В гала-концерте приняли участие сольные исполнители и молодёжные коллективы из разных регионов России. Вместе с юными музыкантами на сцену вышли композиторы, поэты, народные и заслуженные артисты. Легендарный отечественный конкурс возродили несколько лет назад. Долгое время его возглавлял Иосиф Кобзон. Сейчас фестиваль носит его имя.

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Конкурс "Красная гвоздика. Юные таланты 2021"
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