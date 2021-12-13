В центре Петербурга начались подводные исследования Невы

Специалисты обнаружили более 200 аномалий

В центре Санкт-Петербурга начались масштабные подводные исследования Невы. Исторические артефакты ищут на участке возле Дворцового моста. Водолазы Русского географического общества погружаются на глубину более 10 метров. Работы проходят в сложных условиях. Почему их начали именно сейчас, когда река скована льдом?

Погрузиться на дно Невы в самом сердце Петербурга, рядом с Дворцовым мостом, возможно только зимой, когда река скована льдом. В остальное время здесь круглосуточная и очень активная навигация: сухогрузы - ночью, туристические теплоходы и катера – днем. Это долгожданный момент - ведь уже почти год ученым известно, что в этом, самом популярном туристическом квадрате, где Эрмитаж, Петропавловская крепость и Адмиралтейство, сконцентрировано огромное количество интереснейших объектов, которые десятки и сотни лет скрывает невская вода.

Масштабные исследования Невы именно в плане исторических находок начались в прошлом году. Специалисты Центра подводных исследований просканировали всю акваторию с помощью эхолотов и обнаружили более 200 аномалий, 60 из которых представляют большой интерес для подводных археологов.

Вот они, эти таинственные аномалии - так называют объекты, засвеченные гидроакустическими приборами. По силуэтам специалисты смогли различить обломки старинных причалов, остовы судов нескольких типов, от петровских времен до Второй мировой войны.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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