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ВОЗ поделилась наблюдениями об омикроне

11:39
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Штамм выявлен в 63 странах

С появлением нового штамма коронавируса во всём мире ужесточают ограничения. Как признали в ВОЗ, омикрон распространяется быстрее, чем все другие разновидности. Штамм может частично преодолевать иммунитет после прививки или болезни.

Омикрон-штамм выявлен уже в 63 странах. Больше всего случаев - в ЮАР, где заболел в том числе и глава государства. Он находится под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо, но управление передал вице-президенту. Израиль расширяет список "красных" стран - государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и приостанавливает авиасообщение с Данией, Бельгией и Великобританией. В королевстве также готовятся объявить о новых ограничениях. Повысить уровень угрозы из-за ковида настоятельно рекомендуют врачи.

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