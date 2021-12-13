Диетолог назвала напиток для повышения активности мозга

В зимнее время многие жалуются на вялость и упадок сил

Короткий световой день и холодная погода зимой угнетающе действуют на многих россиян. О том, какой напиток поможет поднять настроение и активизировать работу мозга, рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

Эксперт предложила включать в свой рацион продукты из какао-бобов — они содержат алкалоиды кофеин и теобромин, которые дают тонизирующий эффект. Это способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности головного мозга.

Кроме того, в какао-бобах немало необходимых организму минеральных веществ: фосфор, калий, магний, железо. Они также содержат витамины А, Е, никотиновую кислоту, тиамин и рибофлавин.

Входящие в состав какао полифенолы выступают в качестве антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений и уменьшающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Стародубова подчеркнула, что злоупотреблять какао не стоит из-за его высокой калорийности (290 килокалорий на 100 граммов порошка какао). Из-за тонизирующего эффекта также не рекомендуется пить много какао во избежание проблем со сном, цитирует диетолога АГН "Москва".

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие напитки лучше выбирать зимой для утоления жажды, а каких, напротив, стоит избегать.

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