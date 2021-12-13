Мнимые риски и надуманные угрозы: в ЕС не стихают споры вокруг "Северного потока 2"

Варшава в очередной раз призвала Берлин отказаться от запуска трубопровода

Расширение НАТО на восток будет иметь тяжёлые последствия для альянса. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков. По словам дипломата, действия западных стран и надуманные обвинения в адрес Москвы дестабилизируют ситуацию. Тема мнимой российской агрессии стала главной на саммите министров иностранных дел государств G7. А теперь Польша и Германия обсуждают, как защититься от рисков, которые якобы несёт "Северный поток 2".

Сойдя трапа самолета, новоиспеченный канцлер Германии Олаф Шольц вместе с польским лидером Матеушом Моравецким возлагают венок к Могиле Неизвестного Солдата. Затем – переговоры за закрытыми дверями. Главы соседних европейских государств, не нарушая уже сложившейся в последние месяцы традиции, обсуждали Украину - за её спиной. И риски, связанные с запуском "Северного Потока 2".

"Мы убеждены, что "Северный поток 2" увеличит возможности Кремля оказывать давление на Украину и ЕС. Потенциально это может быть инструментом ценового диктата, и в какой-то степени мы наблюдаем это еще до открытия "Северного потока 2". Лучшим решением было бы предотвратить открытие "Северного потока 2", - убежден Моравецкий.

Шольц от громких заявлений отказался. Недорогой российский газ выгоден Германии. Однако ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок выразила сомнение по поводу сертификации газопровода. Но и здесь ничего нового – все последние годы, представляя партию "Зеленых", она требовала остановки проекта.

"В коалиционном соглашении закреплено, что для энергетических проектов - сюда относится "Северный поток 2" - действует европейское энергетическое право. А это значит, что на настоящий момент этот трубопровод не может быть согласован, потому что он не выполняет требования европейского энергетического права", - указала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Для того, чтобы начать перекачку газа, оператору нужно получить одобрение немецкого регулятора. Сейчас сертификация остановлена, поскольку компании Nord Stream 2 со штаб-квартирой в Швейцарии необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в Германии. Использовать эту последнюю формальную возможность, чтобы заблокировать проект, настойчиво призывают в Вашингтоне.

"Американские санкции не помогли заблокировать "Северный поток 2", а договорённость, которой достигли президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, устранила все оставшиеся препятствия для запуска. Если немецкий регулятор и Еврокомиссия сертифицируют этот газопровод, весь российский природный газ будет поставляться в обход территории Украины. Это лишит её значимости для Москвы в качестве транзитной страны, сделав ещё более уязвимой перед возможным вторжением", - пишет National Interest.

К критике "Северного потока 2" на днях присоединились и министры иностранных дел стран "Большой семерки". На встрече в Ливерпуле глава британского МИД заявила, что "свободные демократические нации" должны отвыкать от газа и денег из России. Но многим читателям немецкого издания Die Zeit выступление Элизабет Трасс не пришлось по душе.

- Британцы выступают за независимую от России Европу. Я это поддерживаю. Но почему это делают именно британцы, которые сами вышли из ЕС? - Странно, что все страны, которые хотят продавать газ, предупреждают Германию об опасности попасть в зависимость от России. Разве нет рынка, основанного на спросе, предложении и соревновании цен?

При этом российская сторона уже не раз подчеркивала, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнёрами. И никогда Москва не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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