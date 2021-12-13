Эксперт по трудовому праву объяснила, можно ли уволить за частые болезни

В пандемию этот вопрос особенно актуален

Российское законодательство не предусматривает такое основание для увольнения сотрудника, как частые болезни. Однако начальство нередко старается избавиться от работников, которые много времени проводят на больничном. О том, как этого избежать, рассказала доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин Высшей школы экономики, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.

Эксперт напомнила, что Трудовой кодекс содержит исчерпывающий перечень причин увольнения работника по инициативе работодателя. Такого основания, как частые болезни и больничные листы, в списке нет. Соответственно, уволить человека по данной причине нельзя.

Однако недовольный частым отсутствием — пусть и по уважительной причине — работника начальник может пригрозить увольнением по другому основанию, рассказала Сулейманова. Нередки случаи психологического давления, когда сотрудника подталкивают к увольнению по собственному желанию, угрожая в противном случае уволить "по статье".

Работодатель может заявить, что испортит будущую карьеру увольнением за какое-либо дисциплинарное нарушение, если сотрудник сам не напишет заявление об уходе. Однако в действительности реализовать такие угрозы непросто.

Как пояснила Сулейманова, увольнение за дисциплинарный проступок предусматривает не самую простую процедуру, поэтому не стоит поддаваться на угрозы и шантаж.

Людям, переболевшим коронавирусом и страдающим от постковидного синдрома, эксперт порекомендовала обсудить с начальством временное сокращение рабочей нагрузки. Сулейманова рассказала в эфире радио Sputnik, что закона, обязывающего работодателя это сделать, нет, поэтому необходимо договариваться полюбовно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в период с 15 ноября по 28 февраля сократить официальный восьмичасовой рабочий день на час за счет включения времени езды до рабочего места.

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