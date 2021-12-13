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Эксперт по трудовому праву объяснила, можно ли уволить за частые болезни

10:25
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

В пандемию этот вопрос особенно актуален

Российское законодательство не предусматривает такое основание для увольнения сотрудника, как частые болезни. Однако начальство нередко старается избавиться от работников, которые много времени проводят на больничном. О том, как этого избежать, рассказала доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин Высшей школы экономики, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.
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Эксперт напомнила, что Трудовой кодекс содержит исчерпывающий перечень причин увольнения работника по инициативе работодателя. Такого основания, как частые болезни и больничные листы, в списке нет. Соответственно, уволить человека по данной причине нельзя.

Однако недовольный частым отсутствием — пусть и по уважительной причине — работника начальник может пригрозить увольнением по другому основанию, рассказала Сулейманова. Нередки случаи психологического давления, когда сотрудника подталкивают к увольнению по собственному желанию, угрожая в противном случае уволить "по статье".

Работодатель может заявить, что испортит будущую карьеру увольнением за какое-либо дисциплинарное нарушение, если сотрудник сам не напишет заявление об уходе. Однако в действительности реализовать такие угрозы непросто.

Как пояснила Сулейманова, увольнение за дисциплинарный проступок предусматривает не самую простую процедуру, поэтому не стоит поддаваться на угрозы и шантаж.

Людям, переболевшим коронавирусом и страдающим от постковидного синдрома, эксперт порекомендовала обсудить с начальством временное сокращение рабочей нагрузки. Сулейманова рассказала в эфире радио Sputnik, что закона, обязывающего работодателя это сделать, нет, поэтому необходимо договариваться полюбовно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в период с 15 ноября по 28 февраля сократить официальный восьмичасовой рабочий день на час за счет включения времени езды до рабочего места.

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