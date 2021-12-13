Неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба в Курской области

Несколько человек ранены

Неизвестный мужчина в ночь на понедельник устроил стрельбу из травматического пистолета около ночного клуба в Курском области, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Пострадали пятеро охранников заведения. Их госпитализировали, работу клуба приостановили на время действий следственно-оперативной группы.

"Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле", - сказано в сообщении.

Проводится операция по задержанию молодого человека, его личность устанавливается. Причиной случившегося, по предварительным данным, мог быть конфликт, имевший место несколькими днями ранее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram