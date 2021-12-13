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Неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба в Курской области

10:22
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Несколько человек ранены

Неизвестный мужчина в ночь на понедельник устроил стрельбу из травматического пистолета около ночного клуба в Курском области, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.
Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ признал вину

Пострадали пятеро охранников заведения. Их госпитализировали, работу клуба приостановили на время действий следственно-оперативной группы.

"Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле", - сказано в сообщении.

Проводится операция по задержанию молодого человека, его личность устанавливается. Причиной случившегося, по предварительным данным, мог быть конфликт, имевший место несколькими днями ранее.

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