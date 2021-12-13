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В России выявили 16 случаев заражения омикрон-штаммом

10:30
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Они вернулись из ЮАР

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся в страну россиян.

Заболевшие находятся под наблюдением, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в Россию из ЮАР прибыли 177 человек. Правительство и Роспотрбнадзор продолжают проверять прибывающие в страну рейсы, риск нового завоза омикрона сохраняется.

Ранее сообщалось, о двух пациентах, подхвативших омикрон. Они приехали в Россию из ЮАР и были привиты.  

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