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У половины россиян не оказалось сбережений

10:36
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

13% опрошенных могли бы прожить за счет накоплений менее месяца

У 43% россиян нет накоплений, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

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"В случае потери дохода 13% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% - от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года - 8%. Еще у 7% опрошенных накоплений хватило бы на год и более", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в прошлом и позапрошлом годах об отсутствии сбережений сообщали 40% респондентов. В 2008-м накоплений не было у 28% граждан страны.

Также отмечено, что чаще всего об отсутствии сбережений сообщали опрошенные с доходом менее 50 тысяч рублей.

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