Губернатор Воробьев сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в монастыре

По предварительным данным, ранения получили 8 человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал взрыв в женском монастыре в Серпухове.

По факту ЧП будет проведено подробное расследование, пострадавшим в результате взрыва детям оказывается медицинская помощь.

"Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает", - заявил глава Подмосковья.

Официально о количестве пострадавших не сообщалось. СМИ пишут, что ранения получили 8 человек, в том числе 7 детей, пишет РИАМО.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.

На месте происшествия работают следователи и областной прокурор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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