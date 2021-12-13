Губернатор Воробьев сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в монастыре

По предварительным данным, ранения получили 8 человек
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал взрыв в женском монастыре в Серпухове.
По факту ЧП будет проведено подробное расследование, пострадавшим в результате взрыва детям оказывается медицинская помощь.
"Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает", - заявил глава Подмосковья.
Официально о количестве пострадавших не сообщалось. СМИ пишут, что ранения получили 8 человек, в том числе 7 детей, пишет РИАМО.
Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.
На месте происшествия работают следователи и областной прокурор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram