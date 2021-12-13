ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пациентов с коронавирусом в России снизилось на 15%

10:45
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Под наблюдением находятся 745 тысяч человек

За неделю количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось на 15%. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

ВОЗ оценила опасность нового штамма омикрон
Гинцбург: "омикрон" может вытеснить "дельту"

Как уточнила замглавы кабмина, в настоящее время под наблюдением находятся 745 тысяч человек, 79,2% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Количество тех, кто получает медпомощь в стационарных лечебных учреждениях, уменьшилось на 10%, отметила Голикова.

Вместе с тем есть регионы, в которых наблюдается рост заболеваемости: Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай. Вице-премьер рассказала, что в 25 субъектах Российской Федерации отсутствует значимая динамика — нет ни роста, ни снижения заболеваемости.

В целом сокращение заболеваемости коронавирусом пока не носит стабильного характера, цитирует Голикову РИА Новости.

12 декабря стало известно, что за сутки в России выявили меньше 30 тысяч новых случаев коронавируса. Этот показатель зарегистрирован впервые с 13 октября, когда наблюдался рост заболеваемости СOVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.