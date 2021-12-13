Число пациентов с коронавирусом в России снизилось на 15%

Под наблюдением находятся 745 тысяч человек

За неделю количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось на 15%. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как уточнила замглавы кабмина, в настоящее время под наблюдением находятся 745 тысяч человек, 79,2% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Количество тех, кто получает медпомощь в стационарных лечебных учреждениях, уменьшилось на 10%, отметила Голикова.

Вместе с тем есть регионы, в которых наблюдается рост заболеваемости: Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай. Вице-премьер рассказала, что в 25 субъектах Российской Федерации отсутствует значимая динамика — нет ни роста, ни снижения заболеваемости.

В целом сокращение заболеваемости коронавирусом пока не носит стабильного характера, цитирует Голикову РИА Новости.

12 декабря стало известно, что за сутки в России выявили меньше 30 тысяч новых случаев коронавируса. Этот показатель зарегистрирован впервые с 13 октября, когда наблюдался рост заболеваемости СOVID-19.

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