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"Может, не надо петь?": Лариса Долина осадила Сергея Соседова

11:00
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Поводом для перепалки стало выступление Виктора Салтыкова

Сергей Соседов и Лариса Долина поспорили в эфире шоу "Суперстар. Возвращение". Поводом для разногласий стало выступление Виктора Салтыкова, который исполнил песню Филиппа Киркорова "Просто подари мне один только взгляд".

Исполнение Салтыкова привело членов жюри в восторг. Они рассыпались в комплиментах голосу и вокальным возможностям артиста.

Исключением стал Сергей Соседов. Он также отметил чистый голос Салтыкова, но заявил, что для этой песни он не подходит.

"Я почти ни с чем не согласен из того, что говорили мои коллеги. Голос звучит чисто, подвижно. Но для этой песни голос Виктора не подходит! Мне показалось, что это был голос механической куклы", - сказал Соседов.

После этих слов музыкальный критик начал напевать, изображая пение Салтыкова. Это зацепило Ларису Долину.

"Сереж, может, не надо вам петь?" — обратилась певица к критику.

Замечание Долиной поддержали остальные члены жюри – Стас Пьеха и Лера Кудрявцева одобрительно закивали и начали смеяться. Впрочем, замечание певицы Соседова не остановило. Он заявил,  что песня "Просто подари…" – это песня "опытного мужчины, а не юноши".

"А Витя все хочет юношей быть, но в этой песне надо показать возраст", — резюмировал критик.

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