Голикова рассказала о тратах на борьбу с ковидом в 2021 году

В 2020-м на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2021 году для борьбы с коронавирусом запланировано использовать 772 миллиарда рублей.

"В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей", - приводит слова заместителя председателя правительства РИА "Новости".

В прошлом году, уточнила Голикова, на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей. В эту сумму не входят меры поддержки экономики.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся в страну россиян. Заболевшие находятся под наблюдением, уточнила Голикова.

Власти продолжают проверять прибывающие в страну рейсы.

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