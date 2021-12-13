Привитым иностранными вакцинами россиянам начнут выдавать сертификаты

Документ можно будет получить, сдав тест на антитела

Россиянам, которые сдадут тест на антитела после вакцинации от коронавирусной инфекции иностранными препаратами, будут выдавать сертификаты с QR-кодами. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как уточнила замглавы кабмина, россияне после прививки иностранными вакцинами смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком действия полгода.

Сделать это после теста на антитела также смогут граждане России, которые привились вакциной" Спутник V " за рубежом.

Кроме того, россиянам, получившим положительный ПЦР-тест на коронавирус, предложат сдать анализ на антитела для получения сертификата переболевшего COVID-19. При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител будут выдавать документ на один год.

По словам Голиковой, такой порядок начнет действовать с 1 января 2022 года, сообщает РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что за неделю количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось на 15%. В настоящее время под наблюдением находятся 745 тысяч человек, 79,2% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

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