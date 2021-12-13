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Привитым иностранными вакцинами россиянам начнут выдавать сертификаты

11:27
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Документ можно будет получить, сдав тест на антитела

Россиянам, которые сдадут тест на антитела после вакцинации от коронавирусной инфекции иностранными препаратами, будут выдавать сертификаты с QR-кодами. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Как уточнила замглавы кабмина, россияне после прививки иностранными вакцинами смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком действия полгода.

Сделать это после теста на антитела также смогут граждане России, которые привились вакциной" Спутник V " за рубежом.

Кроме того, россиянам, получившим положительный ПЦР-тест на коронавирус, предложат сдать анализ на антитела для получения сертификата переболевшего COVID-19. При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител будут выдавать документ на один год.

По словам Голиковой, такой порядок начнет действовать с 1 января 2022 года, сообщает РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что за неделю количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России, которые находятся под медицинским наблюдением, сократилось на 15%. В настоящее время под наблюдением находятся 745 тысяч человек, 79,2% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

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