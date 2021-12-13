После взрыва в подмосковном монастыре завели дело

Расследование ведут по двум статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове.

Расследование открыто по двум статьям: "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.

Количество пострадавших в результате происшествия уточняется, сообщили в СКР. Все раненые находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник РИА Новости в московском патриархате сообщил, что напавший на гимназию скончался от полученных ран.

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