Коронавирусом в России заболели 29558 человек

Вылечился 28561 заболевший

В России за минувшие сутки зарегистрировано 29558 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 1221 человек, выздоровел 28561 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2894. В Московской области за сутки заболели 1999 человек, в Санкт-Петербурге - 1968.

За весь период пандемии в стране выявлено 10046454 случая инфекции. Умерли 290604 пациента. Выздоровели 8769916 человек.

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