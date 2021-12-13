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В России усовершенствуют программу дополнительного образования

11:39
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Талантливых детей следует задействовать в различных проектах

Как заявила в понедельник глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова, в России будет совершенствоваться программа дополнительного образования для детей.
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"Сейчас есть поручение президента - будет серьезно совершенствоваться программа и дополнительного образования", - цитирует политика РИА "Новости".

По словам Гумеровой, каждый талантливый ребенок в стране должен быть на учете. Таких детей следует задействовать в различных проектах. "Выявлять таланты мы научились, нужно их сопровождать", - уточнила сенатор.

Она заметила также, что должны быть разработаны механизмы наставничества, соответствующая стратегия.

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