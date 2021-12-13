Россиянам спишут долги более чем на 2 млрд рублей

Списание пройдет в рамках процедуры внесудебного банкротства

В рамках процедуры внесудебного банкротства списанию подлежит суммарная задолженность граждан России более чем на 2 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

По словам чиновника, уже 3,5 тысячи россиян смогли списать долги на общую сумму 1,23 млрд рублей. По остальным заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны.

Всего к процедуре внесудебного банкротства с сентября 2020 года, когда в законодательстве появилась такая опция, прибегли шесть тысяч россиян, рассказал Торосов.

При этом в Объединенном кредитном бюро подсчитали, что количество россиян с долгами до полумиллиона рублей, подходящих под условия данной процедуры, составляет почти 5 млн человек, пишут "Известия".

Ранее стало известно, что больше всего случаев банкротства граждан и ИП зарегистрировано в Москве и Подмосковье (7,4 тысячи и 7,3 тысячи человек соответственно). Далее следуют Краснодарский край (6,8 тысячи), Санкт-Петербург (6 тысяч), Самарская (5,9 тысячи), Свердловская области (5,5 тысячи).

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