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Россия пригрозила военным ответом НАТО

12:14
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Доверия к альянсу нет

В МИД России допустили военный ответ НАТО, если США и страны альянса не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности.
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Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков  в интервью РИА Новости. Москву беспокоит перспектива появления в Европе новых вооружений, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим", - сообщил дипломат.

Рябков подчеркнул, что на сегодняшний день у России нет доверия к Североатлантическому альянсу. Союзники по НАТО действуют так, "как это выгодно и нужно им, они не хотят считаться с интересами безопасности России".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)прекратил действовать 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за  того, что Россия его нарушает. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. В соответствии с ДРСМД, сторонам запрещалось иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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