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Еще 3016 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

12:17
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Выявлено 2894 новых случая заражения

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 3016 человек, сообщили в понедельник в оперштабе по контролю за распространением заболевания. За все время пандемии в столице понравились 1 815 584 пациента.
Привитым иностранными вакцинами россиянам начнут выдавать сертификаты

"В Москве выявлено 2894 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 704 человек, скончались 84 пациента. На ИВЛ находится 563 человека", - добавили в штабе.

Там также напомнили горожанам о важности вакцинации. Прививку можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцине представлена здесь.

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