Еще 3016 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Выявлено 2894 новых случая заражения
За сутки в Москве от коронавируса вылечились 3016 человек, сообщили в понедельник в оперштабе по контролю за распространением заболевания. За все время пандемии в столице понравились 1 815 584 пациента.
"В Москве выявлено 2894 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 704 человек, скончались 84 пациента. На ИВЛ находится 563 человека", - добавили в штабе.
Там также напомнили горожанам о важности вакцинации. Прививку можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Подробная информация о вакцине представлена здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram