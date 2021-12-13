Еще 3016 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Выявлено 2894 новых случая заражения

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 3016 человек, сообщили в понедельник в оперштабе по контролю за распространением заболевания. За все время пандемии в столице понравились 1 815 584 пациента.

"В Москве выявлено 2894 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 704 человек, скончались 84 пациента. На ИВЛ находится 563 человека", - добавили в штабе.

Там также напомнили горожанам о важности вакцинации. Прививку можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцине представлена здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram