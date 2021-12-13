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Стало известно о состоянии устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

12:07
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Подростку оторвало ногу

18-летний подросток, который устроил взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, выжил, но находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что подростку долго не могли оказать помощь. Это связано с тем, что ждали саперов для его обследования на наличие взрывных устройств. В результате их не обнаружили.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 10 человек. Такие цифры приводит РИА Новости.

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Взрыв в православной гимназии в Серпухове
Взрыв в православной гимназии в Серпухове
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