Стало известно о состоянии устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

Подростку оторвало ногу

18-летний подросток, который устроил взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, выжил, но находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что подростку долго не могли оказать помощь. Это связано с тем, что ждали саперов для его обследования на наличие взрывных устройств. В результате их не обнаружили.

Взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове прогремел утром 13 декабря. Взрывное устройство привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. По предварительным данным, молодой человек пошел на преступление из-за конфликта со школой.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 10 человек. Такие цифры приводит РИА Новости.

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